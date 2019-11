Umbau zum Bildungsinnovationszentrum : Grüne für E-Ladestationen an der Lohberger Grundschule

Die Grundschule in Lohberg wird umfassend umgebaut. Foto: Zehrfeld

Lohberg Die Grünen in Dinslaken schlagen vor, dass im Zuge der Umbauten an und rund um die Lohberger Grundschule Ladesäulen für E-Fahrzeuge aufgestellt werden. Sie denken an jeweils zwei Ladesäulen für E-Bikes und für Elektro-Autos.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Partei hat einen entsprechenden Antrag an den Stadtrat gestellt.

Elektro-Fahrzeuge erfreuten sich immer größerer Beliebtheit, „und es ist davon auszugehen, dass auch Lehrkräfte oder Eltern an der Grundschule Lohberg diese nutzen werden“, führen die Grünen dazu aus. „Hier ist mit wachsendem Bedarf an Lademöglichkeiten sowohl für E-Bikes als auch für E-Autos zu rechnen.“ Es sei daher wünschenswert, den Nutzern dieser Fahrzeuge die Möglichkeit zu geben, „diese auch an zentralen Punkten der Stadt Dinslaken aufzuladen und somit in den Alltag zu integrieren.“

„Es geht darum, dass die Menschen animiert werden, ihr Auto gegebenenfalls stehen zu lassen oder auf Elektroautos umzusteigen“, erklärt die Fraktionsvorsitzende Lilo Wallerich. Wenn Eltern und Lehrer die Möglichkeit hätten, Autos oder Fahrräder an der Schule aufzuladen, dann kämen sie vielleicht auch mit dem E-Bike oder entschieden sich für ein Elektro-Auto. Die Grünen haben dabei zunächst die Angehörigen und Besucher des im Ausbau befindlichen Bildungsinnovationszentrums in Blick, nicht unbedingt die Anwohner im Umfeld. „In erster Linie ist das ja ein Schul-Projekt“, so Wallerich.

Wo genau die Ladestationen installiert werden könnten, das müsse die Stadt bei ihren Planungen überlegen. Wollte man später nachrüsten, würden höhere Kosten entstehen, argumentieren die Grünen. Um das zu vermeiden und „den Anforderungen der E-Mobilität in einer modernen Verkehrsgesellschaft zu genügen“, sollten die Ladestationen bei der Schulsanierung direkt eingeplant werden.

Der Antrag müsse als Teil eines gesamtstädtischen Verkehrskonzepts gesehen werden, sagt Patrick Voss vom Stadtverband der Grünen. „Wir möchten, dass diese Stadt die Verkehrswende ermöglicht“, sagt er. Ladestationen seien „ein Baustein von vielen“ neben der Stärkung des Radverkehrs und des Öffentlichen Nahverkehrs. Die Lohberger Grundschule wird derzeit zum Bildungsinnovationszentrum umgebaut. Millionen fließen auch in die Umgestaltung der Außenanlagen.

(szf)