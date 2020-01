Haltungsformen, Stückzahlen, Kontrollen : Grüne wollen Klarheit über Nutztierhaltung in Dinslaken

Kühe im Stall (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Schutt

Dinslaken Die Grünen in Dinslaken wollen sich mit den Bedingungen der Nutztierhaltung in der Stadt befassen. „Die Nutztierhaltung in Dinslaken ist von Seiten des Stadtrats in den letzten Jahren nicht ausführlich behandelt worden“, führt die Partei dazu aus.

Die Ratsfraktion bittet die Stadtverwaltung nun um Antworten auf eine Reihe von Fragen, die einen umfassenden Überblick über die Zahl und Haltungsformen von Nutztieren in Dinslaken betreffen.

So wollen die Grünen wissen, wie viele landwirtschaftliche Betriebe es in Dinslaken überhaupt gibt und wie viele davon auf welchen Flächen Tiere halten. Ferner geht es ihnen darum, welche Haltungsformen praktiziert werden, wie viel Platz den Tieren zur Verfügung steht und mit welchen zahlenmäßigen Entwicklungen in Zukunft gerechnet wird. Auch nach der Häufigkeit von angekündigten und unangekündigten Kontrollen auf den Höfen fragen die Grünen – ebenso wie nach einer Einschätzung der Stadtverwaltung zur „Lage des Tierwohls und Tierschutzes in Dinslaken im Rahmen der Nutztierhaltung insgesamt“, wie es im Antrag heißt: „Welche Verbesserungspotenziale sieht die Stadtverwaltung?“

Konkrete eigene Vorstellungen von Verbesserungsmöglichkeiten, möglichen kritischen Arbeitsfeldern oder Schritten, zu denen die abgefragten Informationen führen sollen, nannte die Fraktionsvorsitzende Lieselotte Wallerich zunächst nicht. „Wir wollen gucken, wie weit die Stadtverwaltung im Bilde ist“, sagte sie. Erst, wenn der Sachstand klar daliege, könne man entscheiden, in welchen Bereichen man womöglich tätig werden wolle.

In der Anfrage selbst klingen die Grünen recht optimistisch: „Bisher macht es den Eindruck, dass wir im Sinne des Tierschutzes in unserer Stadt auf einem guten Weg sind“, heißt es darin.

(szf)