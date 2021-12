Junge Menschen sollen in der Stadt eine Perspektive bekommen : Grüne wollen eine „Uni Dinslaken“

Dinslaken Bildungsangebote sollen jungen Menschen eine Perspektive in Dinslaken bieten. Als mögliche Kooperationspartner schweben den Grünen etwa die Universität Duisburg-Essen, die Hochschulen „Rhein-Waal“ und „Ruhr-West“ vor.

Die Grünen im Dinslakener Stadtrat wollen, dass die Stadtverwaltung sich um die Ansiedlung einer Hochschule oder eines Hochschulstandortes bemüht. Solche Bestrebungen gab es in der Vergangenheit bereits, die Grünen dringen nun darauf. Als mögliche Kooperationspartner schweben den Grünen etwa die Universität Duisburg-Essen , die Hochschulen „Rhein-Waal“ und „Ruhr-West“ vor. Auch die Beteiligung an einer zukünftigen „Emscheruniversität“ im nördlichen Ruhrgebiet sei denkbar. Die Sache solle unbedingt „ein stärker priorisiertes politisches Ziel unser Stadt sein“, heißt es. Auch die Ansiedlung von wissenschaftlichen Instituten und die Vernetzung der regionalen Wirtschaft mit den umliegenden Hochschulen würden große Potenziale bieten.

„In Zusammenhang mit der neu gegründeten Pflegeschule am Standort Lohberg könnte somit beispielsweise ein Regionalzentrum für einen neuen Studiengang Hebammenwissenschaften oder Pflegemanagement entstehen“, führen die Grünen in ihrem Antrag aus. „Gerade im Bereich der Gesundheitsfachberufe wird in den nächsten Jahren die Akademisierung weiter voranschreiten. Auch die Ansiedlung von weiteren Berufsfachschulen, beispielsweise für Ergo- oder Physiotherapie, böte jungen Menschen einen Grund, in Dinslaken zu bleiben. Die vielfältige Krankenhauslandschaft in Dinslaken und den Nachbarstädten würde dieses Konzept ideal ergänzen.