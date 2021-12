Legalisierung der weichen Droge : Rückenwind für Cannabis-Projekt in Dinslaken

In Dinslaken wird das Thema Cannabis in der Ratssitzung am Dienstag diskutiert. Foto: AP/Julio Cortez

Dinslaken Für den Vorschlag, dass in Dinslaken eine Fachkonferenz und wissenschaftliche Modellprojekte zur Cannabis-Abgabe laufen könnten, gibt es zarten Zuspruch. Die Stadtverwaltung schlägt aber vor, erstmal abzuwarten, welche Entscheidungen noch in Berlin fallen.

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sieht vor, dass Cannabis in Deutschland legalisiert wird. Wann und wie genau das geschehen soll, das ist noch nicht klar. Für mögliche Modellprojekte zu einer „geregelten Abgabe“ der weichen Droge in Dinslaken gibt es nun Unterstützung von Fachleuten und von der Stadtverwaltung. Zumindest für den grundsätzlichen Gedanken dahinter.

Dabei berufen sie sich auf ein „Positionspapier“ der „Fachgruppe Drogenhilfe“ des Diakonischen Werks Rheinland Westfalen Lippe von 2016. Wesentliche Argumente darin lauteten schon vor fünf Jahren: Der „generalpräventive Ansatz“ sei beim Thema Cannabis gescheitert. Das heißt: Obwohl es verboten ist, sei Cannabiskonsum „in der Mitte der Gesellschaft angekommen“. Nach den legalen Substanzen Alkohol und Nikotin sowie Medikamenten sei Cannabis die am weitesten verbreitete Droge in Deutschland.

Man dürfe die Gefahren des Cannabiskonsums nicht verharmlosen, heißt es weiter in dem Schriftstück: „Es gibt problematische und unproblematische Konsummuster.“ Abschließende Folgerung: Ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Droge sollte gefördert und risikoreicher Konsum reduziert werden.

Die Grünen in Dinslaken haben wie berichtet kurz vor der Bundestagswahl im September beantragt, dass die Stadt sich für ein „wissenschaftliches Forschungsprojekt zu einer kontrollierten Abgabe von Cannabis“ einsetzt. Dabei soll es um die besagten medizinischen, gesundheitlichen und sozialen Aspekte gehen, ebenso um die Wahrung des Jugendschutzes. Denn wenn Cannabis tatsächlich legalisiert wird: „Dann wird es darauf ankommen, optimale Bedingungen zu schaffen, bei denen Jugend- und Verbraucherschutz einen hohen Stellenwert haben“, erläutern die Grünen. Dinslaken wolle sich „an dieser Entwicklung aktiv beteiligen und erforschen, inwieweit ein regulierter Markt der Versorgung der Konsumenten auf dem Schwarzmarkt überlegen sein kann“.

Die Stadt möge außerdem eine „Fachkonferenz“ durchführen, die sich mit dem Thema befasst. Dabei sollen relevante Akteure, etwa aus der Drogenberatung und Suchthilfe, von Polizei und Ordnungsbehörden an den Tisch geholt werden. Ebenso die politischen Parteien.

Die Stadtverwaltung weist jetzt darauf hin, dass die anstehenden Entscheidungen auf Bundesebene „die Realisierung und die Rahmenbedingungen für eventuelle wissenschaftliche Forschungsprojekte beeinflussen und gegebenenfalls auch definieren“ werden. Deshalb empfiehlt sie, darauf erstmal zu warten.

Abgesehen davon aber hat sie die Drogenberatung des Diakonischen Werks in Dinslaken um ihre Einschätzung gebeten. Und dort wiederum schließt man sich im Wesentlichen dem „Positionspapier“ des Fachverbands an. Die Drogenberatung zieht in ihren Ausführungen zwar neuere Statistiken zu Rate. Allerdings sprechen diese auch keine andere Sprache als die Zahlen, von denen man 2016 ausging.

Die Fachleute aus der Drogenberatung betonen, „dass Bestrebungen in Richtung Modellprojekt oder freie Vergabe unabdingbar mit einer verstärkten Aufklärungs- beziehungsweise Präventionsarbeit für Jugendliche, junge Erwachsene und auch für die Gesamtbevölkerung verbunden sein“ müsse. Dafür werde Personal gebraucht, und es werde Geld kosten.

Die Diakonie weist außerdem darauf hin, dass noch zu klären wäre, was genau man in Dinslaken eigentlich will. Etwa, ob in einem Projekt die „geregelte Vergabe für die Gesamtbevölkerung über 18 Jahren“ in der Stadt geplant sei, oder ob es darum geht, „eine wissenschaftlich begleitete Probanden- und eine Kontrollgruppe zusammenzustellen und mit dieser zu arbeiten“. Hauptansprechpartner oder Koordinierungsstelle für so ein Projekt müsse zudem das Gesundheitsamt des Kreises Wesel sein.