Vorschlag der Grünen und der FDP Miniwälder sollen mitten in der Stadt angepflanzt werden

Starkregenfälle, die Straßen im Stadtgebiet überfluten und Keller unter Wasser setzen, Hitzeperioden, die beispielsweise dazu führen, dass der Rotbach trocken fällt. Die Folgen des Klimawandels haben längst Dinslaken erreicht und sind auch hier deutlich sichtbar. Um den Auswirkungen entgegenzuwirken, machen sich die Ratsfraktionen der Grünen und der FDP in einem gemeinsamen Antrag an der Rat für die Schaffung von Miniwäldern, sogenannten Tiny Forests in der Stadt stark.