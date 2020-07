Verkehr in der Innenstadt von Dinslaken : Grüne für „Shared space“ auf Bahnstraße

Verkehr in der Innenstadt von Dinslaken

Dinslaken Die Grünen fügen einen weiteren Vorschlag hinzu, wie der Autoverkehr von der Bahnstraße in der Dinslakener City verbannt oder eingeschränkt werden könnte: einen Shared-Space-Bereich. Da wären Autos zwar erlaubt, aber Fußgänger und Radverkehr hätten immer Vorrang. Die Grünen könnten sich übrigens auch der UBV-Idee für ein dreistöckiges Parkhaus am Bahnhof anschließen, erklären sie.

Die Grünen in Dinslaken begrüßen die Chancen für eine autofreie Bahnstraße im Bereich von Neutorplatz und Fußgängerzone in der Dinslakener Innenstadt. Die Partei hat dazu noch eine weitere, eigene Idee. „Für den Bereich zwischen den beiden Zebrastreifen am Neutorplatz gegenüber der Gaststätte Maaß möchten wir dauerhaft eine sogenannte ‚Shared space‘-Zone einrichten“, teilt Kerstin Engel von den Grünen mit.