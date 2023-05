Bürgermeisterin soll Antworten geben Dinslaken setzt viele Ratsbeschlüsse nicht um

Die Grünen haben nachgerechnet und festgestellt, dass die Stadtverwaltung in den Jahren 2021 und 2022 116 Beschlüsse des Rates nicht oder nur teilweise umgesetzt hat. Als Begründung sei meistens angegeben worden, dass es an Personal fehle, wie Beate Stock-Schröer, Vorsitzende der Ratsfraktion der Grünen, berichtet. Das will ihre Fraktion nicht weiter hinnehmen und drängt auf die Umsetzung seit langem beschlossener Ratsentscheide.