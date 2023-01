Kommunale Handlungsstrategie soll entwickelt werden Grüne fordern Bildung eines Arbeitskreises Wasserstoff

„Angesichts der Herausforderungen des Klimawandels besteht ein großes gemeinschaftliches Interesse an der klimaneutralen Erzeugung von Energie, ihrer Speicherung und ihrer Nutzung in Produktionsprozessen“, so Jonas Wischermann, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen Fraktion. Er weist darauf hin, dass in zahlreichen Nachbarkommunen bereits ehrgeizige Projekte jenseits von Forschung und Entwicklung vorangetrieben würden. Zudem würden Initiativen zur Vernetzung aller Beteiligten aus Wirtschaft, Politik und der Bürgerschaft ins Leben gerufen. Auch Dinslaken sollte nach Ansicht der Grünen ein Interesse daran haben, an dieser für die langfristige wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region bedeutenden Schlüsseltechnologie mit zu partizipieren.