Forderung der Grünen Aufgabenmanagement in der Dinslakener Verwaltung soll verbessert werden

„Im Ausschuss für Digitalisierung und in anderen Fachausschüssen haben wir in Dinslaken bereits häufiger die Frage gestellt, wie die Abstimmungen, die Informationsverteilung und das Nachhalten von Aufgaben in der Stadtverwaltung funktioniert. Wir wissen, dass es in manchen Verwaltungseinheiten bereits gute digitale Ansätze, Tools oder Regelungen gibt, die modern und auf der Höhe der Zeit sind. Bei der Menge an nicht umgesetzten Ratsbeschlüssen und oft langen Wartezeiten entsteht allerdings der Eindruck, dass gerade bei geschäftsbereichsübergreifenden Aufgaben, aber auch allgemein, viel Verbesserungspotenzial existiert“, so Fraktionsvorsitzender Niklas Graf. Mit ihrer Anfrage wollen die Grünen einen neuen Impuls setzen, um gemeinsam die Stadtverwaltung zu digitalisieren, gesamtheitlich zu betrachten und effizienter aufzustellen.