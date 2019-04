Nach 22 Uhr keine Busse mehr : Grüne fordern besseres ÖPNV-Angebot

Dinslaken Laura Bieder und Patrick Voss bilden das Sprecherteam des Ortsverbandes der Grünen.

Seit vier Jahren ist Laura Bieder bei den Grünen. Nun bildet die 24-Jährige gemeinsam mit Patrick Voss das Sprecherteam des Ortsverbandes. Der 20-Jährige ist seit Oktober 2016 Sprecher des Ortsverbandes. Schon während der Schulzeit sei ihr klar gewesen, dass sie irgendwann parteipolitisch aktiv werde. Nach einem Jahr bei den Grünen wurde sie als Beisitzerin in den Vorstand gewählt. Gemeinsam mit Patrick Voss nahm sie Stellung zu aktuellen Themen, sprach über die Europawahl, über die Straßenbahnlinie 903 und über die Taubenstraße in Hiesfeld.

Bei den Plänen für die Taubenstraße sehen sie eine Diskrepanz zwischen Sanierung und Erneuerung. Letzteres würde zu hohen Kosten für die Anlieger führen, die aus Sicht der Grünen unzumutbar seien. Man frage sich, was die Stadt bislang unternommen hat, um die Straße und den Kanal zu sanieren. Sie sollte aufzeigen, was gemacht worden ist. Patrick Voss verweist auch auf die Diskussion auf Landesebene, die Straßenbaubeiträge abzuschaffen.

Intensiv habe man sich mit der Straßenbahnlinie 903 und mit dem ÖPNV-Angebot in Dinslaken auseinandergesetzt. Dinslaken brauche mit seinen dicht besiedelten Stadtteilen Hiesfeld und Lohberg ein besseres ÖPNV-Angebot. „Ein Angebot wie Dinslaken hat in Bayern jedes Dorf mit 5000 Einwohnern“, sagt Voss. Dabei verfügt die Stadt aus seiner Sicht über gute Voraussetzungen für ein gutes ÖPNV-Angebot. Zu kritisieren sei das Angebot am Wochenende, manche Buslinien fahren am Sonntag gar nicht. Oder zu selten. „Ich setze nicht auf einen Bus, der nur einmal pro Stunde kommt“, sagt Voss. Und während in anderen Städten auch nach 22 Uhr Busse unterwegs sind, fahre dann in Dinslaken kein einziger Bus mehr.