Das Mitentscheiden soll erleichtert werden Grüne machen sich für mehr Bürgerbeteiligung stark

Die Kritik an seiner Person will Ausschussvorsitzender Dennis Jegekla nicht auf sich sitzen lassen. Er weist darauf hin, dass der ABOS zum ersten Mal am 19. Mai 2022 abgesagt wurde. Dagegen hat Jegelka nach eigener Aussage damals als Vorsitzender interveniert. Deshalb sei in der gleichen Sitzungsfolge die Ausschusssitzung am 9. Juni 2022 mit dem Thema Angsträume nachgeholt worden. Damit sei der Aussschuss jetzt das erste Mal ersatzlos ausgefallen. „Dieser Ausfall wurde mit dem Beigeordneten Herrn Thomae besprochen, der dieses ordentlich begründet hat“, stellt Jegelka fest. Eine Sitzung einzuberufen, für die es zum Zeitpunkt der Absage keine Notwendigkeit gegeben habe, hält der Liberale für unnütz. Diese Zeit könne die Dinslakener Politik besser nutzen, anstatt unnötige Kosten zu verursachen.