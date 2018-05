Dinslaken: Gruen-Weisse feiern 55-jähriges Bestehen

Dinslaken Jubiläumsveranstaltung der Walsumer Karnevalsgesellschaft mit Komiker Bernd Stelter und der Kölsch-Rockband Brings in der Stadthalle. Ausstellung erinnert an die Vereinsgründung.

Große Ereignisse werfen in Walsum ihre Schatten voraus, denn die Karnevalsgesellschaft Gruen-Weiss Walsum feiert ihr 55-jähriges Vereinsjubiläum. Den Organisatoren um Sitzungspräsident Elmar Klein ist es gelungen, zwei karnevalistische Schwergewichte zum Konzert nach Walsum zu locken. Am Sonntag, 17. Juni, wird die Stadthalle in Walsum bei den Auftritten von Bernd Stelter und der Kultband Brings Kopf stehen. Der Vorverkauf für die Veranstaltung, die am Nachmittag um 16 Uhr beginnt, lief vereinsintern hervorragend, so dass nur noch wenige Restkarten in der Vorverkaufsstelle bei Optik Hoppe in Walsum verfügbar sind.