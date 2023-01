Anrufen und gewinnen Gruen-Weisse Jecken verlosen Karten für Prunksitzung

Auch am Samstag, 11. Februar, präsentieren die Karnevalisten an gleicher Stelle ihr Programm. Für diese Sitzung verlost die Gesellschaft 4 mal 2 Eintrittskarten an die Leser der Rheinischen Post. Wer den Walsumer Karneval live erleben möchte, ruft am Samstag, 28. Januar, in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr die Telefonnummer 0157 30113747 an und hofft auf einen glücklichen Moment, um Karten zu gewinnen.