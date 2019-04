Aktion Picobello in Dinslaken : Geflüchtete räumen auf

Dinslaken Elf Männer des Projekts der Gemeinde Herz-Jesu sammelten vom Wegesrand auf, was Autofahrer weggeworfen haben. Ein Beitrag zur Picobello-Aktion der Stadt.

Die orangefarbenen Warnwesten leuchteten am Straßenrand der Oberlohberg-Allee in der Sonne. Gut gelaunt und mit aufmerksamem Blick gehen die elf Männer des Projektes „Geflüchtete aus der Gemeinde Herz-Jesu Oberlohberg“ am Wegesrand entlang und sammeln das auf, was Autofahrer achtlos weggeworfen haben.

Während eine Gruppe am unteren Ende der Allee in Lohberg begann, startete die andere Gruppe oben am Hotel Grunewald. Auf den ersten Blick sah der Grünstreifen gar nicht so verdeckt aus – jedenfalls sauberer als im vergangenen Jahr, so die Helfer –, doch bei genauerem Hinsehen zeigte sich, dass sich viele Kleinteile zwischen den Grashalmen versteckten. „Mich ärgert es, wenn der Müll am Straßenrand liegt. Man darf aber nicht nur meckern, sondern muss auch etwas tun“, sagte Georg Sommer. Dass die Geflüchteten sich aktiv an der Aktion beteiligen, sei „ein wichtiges Zeichen“, findet Sommer, denn es zeige, dass sie nicht nur etwas nehmen würden, sondern auch etwas machen und sich einbringen.