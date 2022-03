Verkehrsverstöße geahndet und Strafverfahren eingeleitet : Großkontrollen der Polizei in Dinslaken

Dinslaken Beamte des Verkehrsdienstes im Einsatz auf der Ober-Lohberg-Allee/Bergerstraße und der Brinkstraße. Auch Gasstätten und Teestuben wurden unter die Lupe genommen.

Die Polizei startete am Samstag um 12 Uhr eine groß angelegte Kontrollaktion. Nachdem die Kräfte des Verkehrsdiensts zunächst den Verkehr an der Ober-Lohberg-Allee / Bergerstraße unter die Lupe nahmen, ruhte ihr wachsames Auge ab etwa 16 Uhr auf den Geschehnissen auf der Brinkstraße (zwischen Leitstraße und der A 59), wie die Polizei mitteilt. Insgesamt ahndeten sie 65 Verkehrsverstöße und leiteten zwei Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Gegen 19 Uhr standen die Kontrollen von Gaststätten und Teestuben an der Hünxer Straße und der Weseler Straße an. Unterstützt wurden die Ermittler der Kriminalpolizei von Kräften der Bereitschaftspolizei, der Steuerfahndung und des Ordnungsamts. Die Beamten stellten insgesamt 14 Spielautomaten sicher. Der Verdacht: illegales Glücksspiel. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Der Einsatz war Teil einer größeren Kontrollaktion, die in mehreren Polizeibehörden des Landes NRW durchgeführt wurde.