Großeinsatz der Polizei in Voerde : Polizeihund rettet 81-jährige Frau

Großeinsatz der Polizei in Voerde

Die Frau wurde in einem unterkühlten Zustand aufgefunden (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Voerde Die Polizei startete am Donnerstagabend eine große Suchaktion. Eine 81-jährige Voerderin wurde vermisst. Ein Polizeihund konnte sie finden.

Am Donnerstagabend ist es zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Eine 81-jährige Frau wurde gegen 18.30 Uhr als vermisst gemeldet. Die Seniorin, die nach Angaben der Polizei leicht desorientiert war und an einer Herzerkrankung leidet, hatte sich mit unbekanntem Ziel von ihrer Wohnanschrift entfernt. Da eine akute Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden zur Suche ein Polizeihubschrauber und ein Polizeisuchhund eingesetzt. Der Hund konnte die unterkühlte Frau finden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.