Verdacht auf Rauchgasvergiftung : Feuerwehr löscht Küchenbrand in Spellen

Symbolbild Feuerwehr Voerde. Foto: Feuerwehr

Spellen Als die Feuerwehr Voerde an der Handwerkerstraße in Spellen eintraf, stand die Küche im Erdgeschoss des Wohnhauses bereits in Flammen. Mit fünf Wagen rückten die Löschtrupps am Sonntag gegen 21 Uhr an, um das Feuer zu löschen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken