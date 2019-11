Heiraten lieber ohne Müll : Goldfarbenes Konfetti verteilt sich im Stadtpark

Dinslaken Im Dinslakener Stadtpark am Rathaus verteilt sich seit einiger Zeit und unaufhaltsam golden glitzerndes Plastik-Konfetti auf den Rasenflächen, in Sträuchern und Rabatten.

„Das Thema Hochzeit ist uns natürlich heilig“, betont Sturm: „Die Motivation der Leute kann man ja total verstehen.“ Bloß sei es bedauerlich, wenn für einen kurzen Goldregen Plastik in die Umwelt geworfen werde. „Da unten tummeln sich Enten, Tauben und Getier“, so der Stadtsprecher: Tiere könnten das Material fressen, es könne in Gewässern landen.