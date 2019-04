Am Sonntag : Legendäres Bach-Werk für die Orgel in St. Vincentius

Legendäres Bach-Werk für die Orgel in St. Vincentius

Am Sonntag

Dinslaken Hansjörg Albrecht spielt in St. Vincentius

Bachs „Goldbergvariationen“ für das Cembalo sind legendär. Diese auf der Kirchenorgel von St. Vincentius zu hören, und dann noch gespielt von einem Musiker, der bereits für einen Grammy nominiert war, verspricht ein entsprechend ganz besonderes Erlebnis zu werden. Im letzten Konzert der aktuellen Kirchenmusik-Reihe in St. Vincentius am Sonntag, 28. April, um 17 Uhr, spielt Hansjörg Albrecht, der Leiter des Münchener Bach-Chores und des Bach-Orchesters, die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Das Werk gilt als Höhepunkt barocker Variationskunst. Es besteht aus einer kunstvoll verzierten „Aria“ und 30 Veränderungen. Von Bach für das Cembalo geschrieben, bietet es sich für die Orgel geradezu an. Albrecht selbst schreibt dazu: „… auf die Orgel fällt für mich die Wahl, um verschiedenste Facetten der Goldberg-Variationen noch hörbarer zu machen“.