Stammen-Haus in Dinslaken : Glockenspiel: „Konstruktiv“ geredet

Das Stammen-Haus an der Neustraße mit der sanierten Fassade. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Ein Gespräch im Rathaus hat es jetzt gegeben, Ergebnisse aber nicht. Wo das Geld für ein neues Glockenspiel herkommen soll, ist nicht geklärt.

Das für kurz vor Weihnachten angekündigte Gespräch im Dinslakener Rathaus zur Zukunft des Glockenspiels von der Neustraße hat stattgefunden und sei „sehr konstruktiv“ gewesen. Das berichtet Stadtsprecher Marcel Sturm. „Es bestand und besteht weiterhin Einigkeit darin, eine Lösung im Sinne der BürgerInnen finden zu wollen“, teilt Marcel Sturm schriftlich mit.

Das heißt: Das Glockenspiel solle rekonstruiert und an „noch zu klärender Stelle“ wieder angebracht werden. Bürgermeisterin Michaela Eislöffel werde dazu zu Beginn des neuen Jahres „weitere Gespräche führen“.

Wie berichtet war für kurz vor Weihnachten ein Gespräch zwischen der Stadtverwaltung und dem Stadtmarketingverein anberaumt, an dem neben dem Vereinsvorsitzenden Andreas Eickhoff auch Bürgermeisterin Michaela Eislöffel teilgenommen hat. Gesetztes Ziel ist die Rekonstruktion des Glockenspiels, das im Frühjahr vom so genannten „Stammen-Haus“ in der Fußgängerzone entfernt wurde.

Sicher ist: An der Fassade des Stammen-Hauses, wo das Glockenspiel jahrzehntelang gehangen hat, soll es nicht wieder angebracht werden. Das hat sich der neue Eigentümer verbeten. Der Restaurantbesitzer aus Gelsenkirchen hat das Haus an der Neustraße - ein Geschenk des Uhrmachers Hans Stammen an die Lebenshilfe - bereits im vergangenen Jahr von der Lebenshilfe gekauft.

Nach Aussagen der Lebenshilfe soll er mündlich zugesichert haben, Glockenspiel weiterhin angebracht zu lassen. In den Kaufvertrag aufgenommen wurde der Passus jedoch nicht, und der Käufer fühlte sich offenbar auch nicht an die angebliche mündliche Zusage gebunden: Im Frühjahr 2020 wurde die Fassade des Hauses umgestaltet - graue Dämmplatten statt Stuckfassade - und das Glockenspiel abgenommen.

Die Empörung unter den Dinslakenern war groß. Auch Michaela Eislöffel, zu diesem Zeitpunkt noch Bürgermeister-Kandidatin, hat sich damals mit Bürgern unterhalten und war „beeindruckt von den tiefen Emotionen die mit den geschilderten Erinnerungen verknüpft sind“. Ihr damaliges Ziel, das Glockenspiel aufzufinden und diesen „historischen Schatz“ zu erhalten, hat allerdings der neue Eigentümer zunichte gemacht: Er hat das Glockenspiel nach eigener Auskunft einem Schrotthändler verkauft, der es wiederum eingeschmolzen haben soll.

Zumindest die Optik der Fassade muss der neue Eigentümer wie berichtet wieder herstellen. Ungeklärt ist neben der Frage, wo ein Glockenspiel aufgehängt werden könnte, auch die Kostenfrage, so Marcel Sturm. Die Glocken- und Kunstguss-Manufaktur Petit & Gebr. Edelbrock aus Gescher, die noch die Unterlagen zu dem Glockenspiel besitzt, hat die Kosten für die Wiederherstellung mit mindestens 42.000 Euro beziffert. Das Angebot gilt bis Ende 2020.

Michaela Eislöffels Vorgänger im Amt des Bürgermeisters, Michael Heidinger, hatte das Glockenspiel kurz vor der Wahl zur Chefsache erklärt. Er wollte erreichen, dass der Stadtmarketingverein, der sich sehr für das Glockenspiel eingesetzt hat, das Geld im Rahmen eines Crowdfundings unter der Bürgerschaft sammelt. Eine Idee, die Andreas Eickhoff von Beginn an kritisiert hat. Wo das Geld nun herkommen soll? „Dazu möchten Bürgermeisterin und Verwaltung erst einmal Gespräche in vertraulichem Rahmen führen“, so die Auskunft des Stadtsprechers. Andreas Eickhoff darf dazu nichts sagen.

Wer das Glockenspiel noch einmal hören möchte, hat dazu Gelegenheit auf Youtube. Lothar Herbst hat vor einigen Jahren für seine Seite „Dinslaken meine Stadt“ ein Video gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=sc1ibF-c8nc&t=5s

(aha)