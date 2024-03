Highspeed-Datenübertragung in Dinslaken Beim Glasfaserausbau ist nicht immer alles glasklar

Die Versorgung mit Glasfaseranschlüssen könnte unterschiedlicher kaum sein. Während in der Gemeinde Hünxe bereits 98,9 Prozent der Haushalte über einen Anschluss verfügen, sind es in Dinslaken erst 25,9 Prozent und in Voerde nur verschwindend geringe 0,2 Prozent. Diese Zahlen nennt das Kompetenzzentrum Gigabit NRW. Seit dem vergangenen Jahr hat der Glasfaserausbau in Dinslaken nach Einschätzung von Hendrik Franck Fahrt aufgenommen. Die Deutsche Telekom baut nach Aussage des Leiters der Beratungsstelle Dinslaken der Verbraucherzentrale NRW aktuell schwerpunktmäßig in den beiden Ortsteilen Lohberg und Hiesfeld das Glasfasernetz aus.