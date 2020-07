Ghanakreis von St. Dionysius in Walsum : In der Pfarrei hängt der Haussegen schief

In der Pfarrei hängt der Haussegen schief

Ghanakreis von St. Dionysius in Walsum

Walsum Es geht um einen Verdacht der Untreue und um einen Konflikt, der seit 2017 schwelt und nun eskaliert. Helga Strajhar vom Ghanakreis in der Pfarrei St. Dionysius Walsum wirft dem leitenden Pfarrer Fehler und nun auch Schikane vor.

Helga Strajhar ist wütend und empört. „Ich werde in den letzten Monaten vom leitenden Pfarrer Werner Knoor schikaniert und diskriminiert“, sagt sie. Und mehr noch: Sie sieht ihren gesamten Ghanakreis, hervorgegangenen aus dem Gemeindeteil St. Ludgerus der großen Pfarrei St. Dionysius Walsum, in Mitleidenschaft gezogen. Der Pfarrer versuche inzwischen, der Gruppe „Knüppel zwischen die Beine zu werfen“.

Knoor selbst will sich nicht zur Sache äußern. Auch nicht zu dem eigentlichen Konflikt hinter dem Zerwürfnis, der vor Jahren begonnen hat und sich um einen ernsten Vorwurf dreht.

Helga Strajhar ist 67 Jahre alt und wohnt in Wehofen. Sie ist Ratsfrau in Duisburg, saß ehemals für die CDU im Rat, im Frühjahr hat sie die Partei und ihre Fraktion verlassen und ist seitdem parteilos.

Der Ghanakreis unterstützt eine Partnergemeinde, St. Joseph in Jirapa. An Geldspenden bringe man meist einige tausend Euro pro Jahr zusammen, erzählt Helga Strajhar. Sie ist seit 2011 Mitglied des Kreises, im Herbst 2017 übernahm sie den Vorsitz. „Als Vorsitzende habe ich mir Einblick in die Kassenunterlagen verschafft und musste feststellen, dass Gelder ohne Wissen der Mitglieder des Ghanakreises für meines Erachtens zweckfremde Dinge verwendet wurden“, sagt sie.