Fall der getöteten Dreijährigen Jetzt wird gegen Mitarbeiter des Dinslakener Jugendamtes ermittelt

Zur Ausweitung der Ermittlungen schilderte der Staatsanwalt am Montag, es habe in der Vergangenheit Hinweise auf Kindeswohlgefährdung gegeben. Auch ein Hausbesuch sei erfolgt. Es sei fraglich, ob die zuständigen städtischen Bediensteten danach ordnungsgemäß gehandelt hätten. Es müsse untersucht werden, was nach den Hinweisen und dem Hausbesuch unternommen worden sei und was eben nicht. Zu Details könne man sich zunächst nicht äußern. Ermittelt wird gegen sieben Mitarbeitende der Stadt Dinslaken.