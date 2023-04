Suchaktion bei Hünxe Gestohlenes Auto aus Wesel-Datteln-Kanal geborgen

Der weiße Peugeot 3008, Baujahr 2020, hatte in Hünxe an der Straße Am Biesengrund geparkt und war am Samstag in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 7.20 Uhr gestohlen worden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in Dinslaken zu dem Pkw-Diebstahl und sucht Zeugen, die in der Nähe des Kanals verdächtige Beobachtungen gemacht haben.