Polizei ermittelt Insektenhotel angezündet – Schaden an Schulgebäude

Am Dienstag wurden erneut Sachbeschädigungen festgestellt: In der Zeit von Montag (18. September), 19 Uhr bis Dienstag (19. September), 6 Uhr, waren mehrere Insektennisthilfen in Brand gesetzt worden. Dabei wurde auch die Außenfassade des Schulgebäudes durch Rußanhaftungen leicht beschädigt. „Das Anzünden der Nisthilfen war aber nicht dazu geeignet, auf das Gebäude überzugreifen“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.