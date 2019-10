Am 1. November : Gerry Rissel gibt Benefizkonzert

Voerde Zu einem Benefizkonzert lädt die Voerder Sängerin Gerry Rissel für Freitag, 1. November, ab 17 Uhr in die evangelische Kirche in Möllen, Auf dem Bünder, ein. Der Erlös fließt dem Friedensdorf zu.

Mit von der Partie sind der Shanty-Chor aus Hiesfeld, Musicalsänger Andreas Wessels sowie einige ehemalige Mitglieder des „Spatzenchors“. So wird Kira Fritsche dabei sein, die sich inzwischen zu einer guten Sängerin entwickelt hat. Begleiten wird sie der Gitarrist Consti Dillenz. Auch Michael Zaremba tritt auf. Er wird neben Musicalstücken ein paar eigene Lieder singen. Gerry Rissels Enkelin Leonie Stahl tritt mit ihrer Freundin Lia Ridder im Duett auf. Auch Gerry Rissel wird einige Lieder singen. Der Eintritt kostet zehn Euro an der Tageskasse. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Der Kartenvorverkauf beginnt heute in der Lesezeit in Voerde (Telefon 02855 9698690) sowie bei Gerry Rissel (Telefon 02855 17878).