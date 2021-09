Auf Reparatur folgt Asphaltierung : Gerhard-Malina-Straße in Dinslaken für weitere Woche gesperrt

Dinslaken Eigentlich sollte die Vollsperrung der Gerhard-Malina-Straße spätestens am 11. September aufgehoben werden sein. Daraus wird nichts.

Die Straße bleibt auch in der kommenden Woche in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Wie die Stadtwerke mitteilen, sind die Sanierungsarbeiten an einer dort verlaufenden Fernwärmeleitung zwar abgeschlossen. Und am Freitag, 10. September, wird die Baugrube verfüllt. Die Asphaltierungsarbeiten können nun aber erst in der nächsten Woche vorgenommen werden. Verkehrsteilnehmer müssen sich also weiter in Geduld üben.