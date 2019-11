Entscheidung fällt später : BUND: Holzkraftwerk nicht genehmigen

So soll es mal aussehen, das geplante Holz-Energiezentrum an der Thyssenstraße. Foto: Stadtwerke Dinslaken

Dinslaken Im Saal des Ledigenheims in Lohberg fand die Erörterung zu der Anlage statt, die an der Thyssenstraße entstehen soll. Knapp 100 Einwender nahmen daran teil und vertraten ihre Position zu dem Vorhaben.

„Die Anlage ist nicht genehmigungsfähig, deshalb beantrage ich das Versagen der Teilgenehmigung“, erklärte Petra Schmidt-Niersmann als Vertreterin des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND). Mit ihrer Ansicht stand sie nicht allein dar. Knapp 100 Männer und Frauen nahmen an der Erörterung teil, die am Mittwoch im Saal des Ledigenheims Lohberg stattfand und bei der es um die Pläne der Dinslakener Holz-Energiezentrum GmbH (DHE) ging, auf dem Industriegebiet an der Thyssenstraße ein Holzheizkraftwerk zur Erzeugung von Strom und Wärme zu betreiben. Viele der Zuhörer im Saal belohnten den Redebeitrag der BUND-Vertreterin mit Applaus und stimmten ihr kopfnickend zu.