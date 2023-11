Ein Zeuge beobachtete den Vorfall Geparkten Pkw angefahren und dann einfach geflüchtet

Auf der Friedrich-Ebert-Straße ereignete sich am Mittwoch, 22. November, eine Verkehrsunfallflucht, wie die Polizei mitteilt. Ein 53-jähriger Mann aus Dinslaken stellte gegen 8.45 Uhr seinen grauen Opel Insignia auf dem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 49, gegenüber der Apotheke, ab. Als er wenig später zum Auto zurückkehrte sprach ihn ein bislang unbekannter Zeuge an, der beobachtet hatte, wie ein schwarzer SUV rückwärts gegen das Auto des 53-Jährigen gefahren war. An dem geparkten Fahrzeuge konnte daraufhin ein frischer Unfallschaden an der vorderen Stoßstange festgestellt werden. Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet insbesondere den bislang unbekannten Zeugen – aber auch weitere mögliche Zeugen – sich unter der Rufnummer 0206-622-0 bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken zu melden.