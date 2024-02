Aus den Unternehmen Generationenwechsel bei der Dinslakener Firma Kuhlmann

Bernd Kuhlmann, der das Unternehmen seit seiner Übernahme von seinem Vater, die im Jahr 1979 vollzogen wurde bis ins Jahr 2017 erfolgreich geleitet hat, sieht in der Übergabe an seine Tochter eine logische Fortführung der Familientradition. „Ich bin überzeugt, dass Anne mit ihrer Kompetenz und ihrem Engagement das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen wird. Der Generationenwechsel ist eine natürliche Entwicklung, und ich freue mich darauf, sie auf diesem Weg zu unterstützen“, sagt Bernd Kuhlmann zur Übergabe.