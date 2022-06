Heitere und moderne Lieder im Programm : Konzert mit vier musischen Vereinen im Burginnenhof

Dinslaken Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Kathrin-Türks-Halle verlegt. Konzertbeginn ist um 19 Uhr, Einlass bereits eine halbe Stunde früher.

Vier musische Vereine bestreiten am Sonntag, 19. Juni, das Gemeinschaftskonzert im Burginnenhof des Rathauses. Der gemischte Chor Haste Töne Dinslaken 1994, die Männerchöre MGV Dinslaken-Feldmark 1907 und MGV Liederkranz Barmingholten 1889 sowie das Mandolinenorchester Harmonie 1931 haben ein Programm mit heiteren und modernen Liedern zusammengestellt. Das Konzert gehört zur Aufführungsreihe, die von der Stadt Dinslaken veranstaltet und in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft musischer Vereinigungen durchgeführt wird. Konzertbeginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Kathrin-Türks-Halle statt.