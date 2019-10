Vereinsgründung geplant : Gemeinsam Flagge zeigen für Rheindörfer

Voerde Bislang fehlt in Götterswickerhamm, Löhnen und Mehrum eine zentrale Gemeinschaft. Das soll sich nun ändern. Geplant ist die Gründung einer eigenen Bürgerinteressengemeinschaft der drei Rheindörfer.

In ersten Gesprächen hat Markus Rissel bereits ausgemacht, dass ein Interesse daran besteht, dass die Rheindörfer sich organisieren. Die Rückmeldungen seien recht positiv ausgefallen. Auch von Seiten der Politik werde es gewünscht, dass man einen Ansprechpartner in den drei Rheindörfern habe, der wisse, wie die Stimmung dort sei, wie bestimmte Sachverhalte, Entwicklungen oder Planungen beurteilt würden, der eine Einschätzung abgeben könne, was dort machbar und umsetzbar sei. Zudem würden die Pläne zur Gründung der Bürgerinteressengemeinschaft von vielen Menschen aus den Rheindörfern unterstützt. Rissel ist zuversichtlich, dass die Gründungsversammlung gut besucht wird. Dort sollen die Teilnehmer Vorschläge machen können, warum die Bürgerinteressengemeinschaft sich kümmern sollte. „Wir sind für alle Themen offen und werden die Anregungen, die in der Versammlung gemacht werden, aufnehmen“, sagt Markus Rissel.