Handlungsbedarf bei den Finanzen ausgemacht Hünxe muss seine Haushaltssituation verbessern, um handlungsfähig zu bleiben

Wendt. Die GPA rät der Gemeinde, die Zuständigkeiten der eigenen zentralen Vergabestelle zu denen der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft Heiden klar abzugrenzen.Ein weiteres Prüfgebiet war die Informationstechnik an Schulen. „Engagiert hat sich Hünxe diesem Zukunftsthema gewidmet. Einige Ergebnisse zeigen, dass die Gemeinde auf einem guten Weg ist. Beispielsweise wurden die Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule ausgeschöpft, die Ausstattungsquote liegt interkommunal auf einem überdurchschnittlichen Niveau und die Anbindung aller Schulen an das Glaserfasernetz ist abgeschlossen“, nannte Friederike Becker-Walschus einige wesentliche Punkte, die zu einer guten Hünxer Performance in diesem Handlungsfeld führten. Um sich optimal aufzustellen, sollte noch ein Medienentwicklungsplan erarbeitet werden, so die GPA in ihrem Prüfungsbericht.