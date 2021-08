Verbesserung der grünen Infrastruktur : Gemeinde Hünxe sucht Paten für Klimabäume

Hünxer Bürger können auf ihren Grundstücken einen Klimabaum pflanzen (Symbolfoto). Foto: obs/Christin Winklert

Hünxe Interessenten können sich mit einem Foto des Pflanzortes auf ihrem Grundstück bewerben. Die Ausgabe der jungen Bäume findet Ende Oktober statt.

Das Projekt Klimabäume geht in die zweite Runde. Am Samstag, 30. Oktober 2021, verteilt die Gemeinde Hünxe in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR), der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“, der Emschergenossenschaft sowie 42 weiteren Kommunen insgesamt 10.000 Klimabäume. Für deren Patenschaft ab sofort private Haus- und Grundstückseigner sowie -eignerinnen gesucht werden.

Unter dem Motto „Du hast das Grundstück, wir haben den Baum!“ haben im April dieses Jahres die ersten 100 Klimabäume ihre glücklichen Baumpaten in der Metropolregion Ruhr gefunden. Die Motivationen der Menschen, die sich beworben haben, waren vielseitig. Doch mehrheitlich wollten sie „einen zusätzlichen positiven Beitrag zur Klimabilanz in unserer Region beitragen“, schreibt der Hünxer Klimaschutzbeauftragte Ulrich Kemmerling in einer Pressemitteilung.

Dazu seien die Klimabäume ein guter Ausgangspunkt, denn Bäume könnten nachhaltig das Klima verbessern. Sie binden CO 2 , verringern Schadstoffe in der Luft und in heißen Sommern helfen sie zudem, die Temperaturen zu senken und die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Neben den Grünflächen seien sie damit ein wichtiger Bestandteil der grünen Infrastruktur einer Stadt, wie Kemmerling weiter berichtet.

Deshalb ist die Gemeinde Hünxe mit einer Verteilerstelle und mehr als 200 Klimabäumen beim Projekt dabei. Und interessierte Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Hünxe können mitmachen. Wer eine Baumpatenschaft auf seinem Grundstück übernehmen möchten, kann sich ab sofort über die Webseite www.klimabaeume.ruhr mit seinen Kontaktdaten und einem Bild vom Pflanzort bewerben. Bei den Klimabäumen handelt es sich um Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume, die neben ihrem positiven Beitrag zum Klima, auch gesunde Früchte liefern. Weitere Infos sind unter: www.klimabaeume.ruhr zu finden.

Abgeholt werden kann der Baum am 30. Oktober 2021 in der Gemeinde Hünxe oder an einer weiteren der 42 Verteilerstellen in der Region, unter anderem auch in Dinslaken und Voerde.Die genauen Informationen zum Abholort werden im Zuge der Bestellung durch den RVR geklärt.

Das Projekt Klimabäume wird von der Bezirksregierung Münster aus Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW gefördert. Es ist Teil der Offensive Grüne Infrastruktur 2030, einem Leitprojekt des RVR für die Metropole Ruhr aus der Ruhr-Konferenz NRW.

(RP)