Bauarbeiten beginnen : Neue Wasserleitung für Hünxe

Hünxe Da kommt was auf Hünxe zu: Auf einem großen Stück der Weseler Straße wird eine neue Wasserleitung verlegt. Die Straße ist Zubringer zur Autobahn 3.

Die Gelsenwasser Energienetze GmbH verlegt ab dieser Woche im Auftrag der Gemeindewerke Hünxe eine größere Wasserleitung. Die Arbeiten verlaufen vom Kreuzungsbereich Waldheideweg/Südturmweg bis zur Weseler Straße und von dort bis zum Kreuzungsbereich Weseler Straße/In der Beckuhl. Dieser erste Bauabschnitt wird bis Jahresende dauern. In derselben Trasse wird auch eine Gasversorgungsleitung auf einer Länge von etwa 850 Metern bis zur Weseler Straße 131 mitverlegt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Weseler Straße erfolgt in einigen Wochen eine gesonderte Info.