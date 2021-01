Eröffnung für April geplant : Gegner der Gaspipeline enttäuscht: „Die sind in Hünxe durch“

So sah die Zeelink-Baustelle im August 2020 in Drevenack aus. Foto: Zehrfeld

Hünxe Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat für anhängige Klagen der Gemeinde und der Initiative „Zeelink - nein danke!“ noch immer keinen Termin genannt.

Seit Dezember 2019 sind die Klagen der Gemeinde Hünxe und der Bürgerinitiative „Zeelink - nein danke!“ gegen den umstrittenen Bau der Erdgasfernleitung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster anhängig. Die Klagen gründen weitestgehend auf dem „aus unserer Sicht nicht ausreichend gewährleisteten Schutz der Bevölkerung durch die Nähe der Leitung zu besiedelten Flächen insbesondere in Bucholtwelmen und Drevenack“, betont Bürgermeister Dirk Buschmann. Hier müsse das Gericht „das Gefahrenpotenzial für die Bevölkerung gegenüber der Notwendigkeit zur Sicherstellung der Gasversorgung abwägen“. Ob die Klagen das Projekt noch stoppen können, hält Buschmann für sehr fraglich. „Es sind noch keine Gerichtstermine anberaumt, coronabedingt könnte eine Entscheidung erst im Mai oder Juni fallen.“ Doch dann ist die Pipeline nach rund zwei Jahren Bauzeit wohl bereits in Betrieb. „Die sind in Hünxe durch, ich habe schon eine Einladung zur Eröffnung für Ende April“, so Buschmann. Derzeit würden gelbe Markierungsschilder dort installiert, wo überall die Gaspipeline verlaufe.