Gefahrstoffalarm an der Autobahn Umgekippte Fässer, beißender Geruch – Feuerwehr Dinslaken im Großeinsatz

In der unmittelbaren Umgebung des Transporters wurden zusätzlich Luftmessungen durchgeführt, die bestätigten, dass kein Gefahrstoff in die Umwelt gelangt ist. Nach knapp vier Stunden konnte dann die Ladung an eine Fachfirma übergeben werden, die sich um eine fachgerechte Entsorgung kümmert. Im Einsatz waren alle fünf Einheiten der Feuerwehr Dinslaken.