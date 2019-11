Im Wald : Bäume mit Sprengstoff beseitigen

Das Ergebnis des Sprengstoffeinsatzes: Revierförster Michael Herbrecht mit den Überresten eines der gesprengten Bäume. Foto: Martin Büttner

Dinslaken Gemeinsam mit Revierförster Michael Herbrecht war das Technische Hilfswerk (THW) im Dinslakener Wald im Einsatz. Das Sprengkommando beseitigte drei Bäume, die der Forstbetrieb nicht normal fällen konnte.

Im Waldstück an der Bergerstraße in Oberlohberg ist am frühen Nachmittag mehr los als gewohnt. Einsatzfahrzeuge des Technischen Hilfswerks aus Neuss und Viersen stehen auf einem Weg im Wald, die Einsatzkräfte sind mit Leitern unterwegs und machen sich an einigen der Bäume zu schaffen. Diese werden für die spätere Sprengung vorbereitet: Die Mitglieder des THW schneiden Löcher in die Bäume oder nutzen natürliche Baumhöhlen, um die Bäume mit Sprengstoff zu präparieren. „Sie werden drei Kilo Sprengstoff pro Baum nutzen. Das sollte reichen“, sagt Revierförster Michael Herbrecht. Die Bäume müssen gesprengt werden, da es zu gefährlich wäre, sie auf konventionelle Art zu fällen. „Wir vermuten, dass sie innen relativ hohl sind. Wenn man da mit einer Kettensäge rangeht, kann es sein, dass so ein Baum zusammenstürzt“, sagt der Förster. Und das wäre dann lebensgefährlich für die Mitarbeiter des Forstbetriebes.

Das Sprengen der Bäume ist von daher die bessere Alternative und nebenbei auch ein Gewinn für alle Beteiligten. „Das THW muss die Sprengungen üben und die Sprengkommandos haben in ihren Städten kaum Gelegenheit dazu“, erklärt Michael Herbrecht. „Hier können sie üben und wir werden die gefährlichen Bäume los.“ Einen Baum hat das THW einfach umgezogen. „Der stand zu nah an der Autobahn, um ihn zu sprengen“, berichtet Michael Herbrecht. In der Zwischenzeit haben die Mitglieder des Technischen Hilfswerks die Baumsprengungen vorbereitet. Die Löcher, die sie in den Bäumen gefunden haben, sind versiegelt. Eine natürliche Baumhöhle, die man mit Sprengstoff präpariert hat, wurde mir Sandsäcken abgedichtet. „Wenn wir das nicht machen würden, wären diese Löcher wie ein Kanonenrohr. Man hätte eine Explosion, aber die würde einfach aus dem Loch heraus verpuffen“, erklärt Jörn-Peter Urbanek vom THW Neuss.

Info Die Sprengstoffexperten des THW Die Fachgruppe Sprengen des THW kommt immer zum Einsatz, wenn Gefahren mit Hilfe von Sprengungen beseitigt werden müssen. Neben Bäumen beseitigen die Experten auch Lawinengefahren, Eisschollen unter Brücken oder sie kümmern sich um die Beseitigung von einsturzgefährdeten Bauwerken.

Dabei ist der Sprengstoff in den Bäumen sicher zu handhaben. Es handelt sich um kommerziellen Sprengstoff, der in Stangen geliefert wird, die sich aber noch formen lassen. Ohne den passenden Zünder sind diese Stangen relativ ungefährlich. Trotzdem ist für die Mitarbeiter des THW kein Einsatz Routine, wenn es um den Umgang mit Sprengstoff geht. „Jede Sprengung ist anders und Routine wäre ein schlechter Begleiter“, sagt Jörn-Peter Urbanek.

„Natürlich müssen die Sprengberechtigten ihr Handwerk verstehen und dafür sind sie gut ausgebildet“, erklärt er weiter. Um ein Sprengberechtigter zu werden, sind sechs Wochen Grundausbildung nötig. 50 Sprengungen müssen die Experten mitmachen, bevor sie eine theoretische und praktische Prüfung ablegen können. Beim THW ist die Ausbildung in drei Stufen gegliedert. „Man wird zuerst Sprenghelfer I und II und dann erst Sprengberechtigter“, erklärt Urbanek.

Dann ist es so weit: Der Bereich um die Sprengstelle wird großräumig abgesperrt. Im Umkreis von 300 Metern darf sich jetzt niemand mehr aufhalten. Dann ertönen mehrere Sirenensignale und über Funk kann man den Countdown zur Sprengung hören. Auf den Zündknopf drückt dann Michael Herbrecht selbst. „Ich habe auf den Tag genau mein 40-jähriges Dienstjubiläum und deshalb wird mir das erlaubt“, erklärt er. Eine große Ehre für den Revierförster.

Insgesamt vier Bäume beseitigten die Einsatzkräfte des THW im Wald. Einer der Bäume wurde umgezogen, die anderen drei gesprengt. Dies war nötig, um die Sicherheit auf den Waldwegen zu gewährleisten. Foto: Martin Büttner