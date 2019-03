Erinnerung an die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg : Gedenken mit aktuellem Bezug

Ann-Kathrin Scholten singt „Sag mir, wo die Blumen sind“ bei der Gedenkfeier zur Zerstörung Dinslakens im Zweiten Weltkrieg. Foto: FFS FUNKE Foto Services/Gerd Hermann

Dinslaken Am 23. März 1945 wurde Dinslaken zerstört. Auch heute leben Menschen im Krieg.

Es sind etwa 50 Teilnehmer, die sich zur Gedenkfeier für die Opfer des Angriffs auf Dinslaken am 23. März 1945 auf dem Parkfriedhof eingefunden haben. Gemeinsam zieht die Gruppe von der Einsegnungshalle vor das Denkmal zu Dinslakens Schicksalstag. Für Bürgermeister Michael Heidinger ist, wie er in seiner Rede sagt, das Gedenken an diesen Tag ein festes Ritual: „Ich habe den Eindruck, dass uns diese Geschichte auch heute noch zu Herzen geht.“

An jenem „Schwarzen Freitag“ am 23. März 1945 flogen etwa 100 Bomber Luftangriffe gegen die Stadt Dinslaken und bombardierten in zwei Angriffswellen am Morgen und am Nachmittag die Stadt. 80 Prozent der Innenstadt wurden zerstört, und mehr als 500 Menschen, darunter auch Zwangsarbeiter, kamen ums Leben. „Zurück blieben Schutt und Asche, Leid und Tod“, sagt Bürgermeister Heidinger.

Er nutzt den Gedenktag, um darauf hinzuweisen, dass auch heute Menschen das Leid des Krieges erleben. „Die Zeitzeugen für diesen Tag werden immer weniger, aber es leben viele Menschen unter uns, die Krieg, Tod und Zerstörung aktuell erlebt haben.“

Einen eindrücklichen Zeitzeugenbericht, entnommen aus dem Buch „Der Tod kam an einem Frühlingsmorgen“ von Heinz Ingensiep, tragen Judy Beckmann (16) und Emely Richter (19), beide Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments der Stadt, vor. „Dann bricht im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle los“, heißt es in dem Text. Menschen suchen in Kellern Schutz, bekommen mit, wie über ihnen Häuser getroffen werden und einstürzen. „Alle Häuser sind wie wegrasiert. Vom eigenen Haus steht nur noch ein Mauerrest“, beschreibt der Text die Wahrnehmung der Menschen an diesem Tag. Menschen flüchten aus der Stadt, kommen an Blindgängern vorbei und an Trümmerhaufen, die einst die Häuser von Verwandten und Bekannten waren. „Auch wenn der Himmel keine Bomben und Feuer mehr speit, nimmt das Sterben kein Ende“, steht da. Denn auch nach den Angriffen finden Menschen den Tod, etwa, weil sie von einstürzenden Bauwerken begraben werden. Am Ende bleibt nur die Flucht aus der brennenden Stadt.