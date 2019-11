Um 11 Uhr läuteten die Glocken : Gegen Antisemitismus und Rassismus

Groß war die Beteiligung an der Gedenkveranstaltung, die am Montag am jüdischen Mahnmal im Dinslakener Stadtpark stattfand. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Deutlich mehr Teilnehmer als im Vorjahr kamen zum Gedenken an das Pogrom vom November 1938. Frauen, Männer und viele Jugendliche versammelten sich am jüdischen Mahnmal im Dinslakener Stadtpark.

Julia Rappoport war sichtlich beeindruckt. Als eine „bewegende Veranstaltung“, die ihr zu Herzen gegangen sei, bezeichnete die Vertreterin der Jüdischen Gemeinde Duisburg – Mülheim an der Ruhr – Oberhausen die Gedenkfeier, die am Montagmorgen am Leiterwagen-Mahnmal im Stadtpark stattfand. So viele Menschen wie hier in Dinslaken habe sie bei Veranstaltungen in anderen Ruhrgebietsstätten nicht gesehen, sagte Rapport und forderte dazu auf, miteinander zu reden und zu diskutieren. Gestaltet wurde die Pogrom-Gedenkfeier von Schülerinnen und Schülern des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) unter Leitung von Religionslehrerin Katherina Otte-Harloff.

Als gegen 11 Uhr die Kirchenglocken aus der Altstadt läuteten, kehrte Stille am Mahnmal ein. Pfarrerin Kirsten-Luisa Wegmann, Synodalbeauftragte für das christlich-jüdische Gespräch im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken, begrüßte die Teilnehmer und freute sich, dass so viele Menschen erschienen waren, um daran zu erinnern, dass Dinslakener vor 81 Jahren „jüdische Mitbürger terrorisierten und drangsalierten“.

Info Der „Judenkarren“ des Künstlers Alfred Grimm Mahnmal Zum Gedenken an die Vertreibung der Juden aus Dinslaken schuf der Bruckhausener Künstler Alfred Grimm den „Judenkarren“, der dem Leiterwagen nachempfunden ist, auf dem die jüdischen Waisenkinder durch die Stadt gezogen wurden. Am 10. November 1993 wurde die Bronzeskulptur im Rathauspark feierlich enthüllt.

Das damalige Gedankengut, das zu Ausgrenzung, Verfolgung und Vernichtung anderer Menschen führte, sei auch heute noch gegenwärtig und zeige wieder seine Fratze. Die Pfarrerin bedauerte, dass antisemitische Vorurteile und Parolen aktuell wieder zu hören und anzutreffen seien, quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Was geschehe, wenn den Worten Taten folgten, zeige der Anschlag in Halle. Das alles habe dazu geführt, dass Juden sich wieder fragen würden, ob sie hier noch sicher seien. Pfarrerin Wegmann appellierte deshalb an alle, Verantwortung zu übernehmen, einzustehen gegen Hass und Rassismus und nicht wegzusehen.

Was sich Schreckliches bei dem Novemberpogrom in Dinslaken ereignet hatte, daran erinnerten die Schülerinnen und Schüler des THG in ihren Beiträgen. Damals wurden die Synagoge und das israelitische Waisenhaus verwüstet, der jüdische Friedhof geschändet. Die Waisenkinder wurden auf einem Leiterwagen durch die Stadt gefahren. Als „unvorstellbar“ bezeichnete es eine Gymnasiastin in ihrem Redebeitrag, dass damals „so etwas geschehen ist und niemand eingegriffen hat“. Der Antisemitismus habe Menschen zu Monstern werden lassen