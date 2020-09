Am Schützenhaus in Krudenburg : Geburtstagsparty mit Zoff und ohne Corona-Regeln

Polizei im Einsatz (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Krudenburg Polizeieinsatz am späten Samstagabend in Krudenburg: Eine private Geburtstagsparty ist offenbar aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei spricht von etwa 100 Gästen, erheblichen Verstößen gegen Corona-Richtlinien, es kam zur Schlägerei und am Ende zu Widerstand gegen Beamte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einer großen privaten Geburtstagsfeier am Schützenhaus in Krudenburg ist es am Samstag zu massiven Verstößen gegen die Corona-Richtlinien, zu Handgreiflichkeiten unter den Gästen und am Ende zu Widerstand gegen Polizisten gekommen, die die Veranstaltung auflösen wollten.

Offenbar hatte sich gegen 23.30 Uhr am Samstagabend ein Streit unter den Gästen entwickelt. Als die Polizei an Ort und Stelle eintraf, fanden sie eine verletzte Person vor: „Eine Behandlung durch einen angeforderten Rettungswagen war erforderlich“, heißt es in der Mitteilung der Behörde.

Während die Beamten sich um den Vorgang kümmerten, stellten sie „erhebliche Verstöße gegen die Coronaschutzverordung fest“, erläutert die Polizei weiter. „Etwa 100 Gäste hielten sich unter anderem weder an den erforderlichen Mindestabstand, noch wurde eine Gästeliste geführt.“ Aufgrund der Gesamtumstände lösten die Polizisten die Feierlichkeit auf. Dabei habe sich ein Gast besonders aggressiv verhalten: „Der 44-jährige Mann aus Menden leistete Widerstand. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam.“ Verletzt wurde aber niemand.

(szf)