Wein-Bistro in Dinslaken Das L’antje mit neuem gastronomischen Konzept

Antje Lissek ist nach eignener Aussage seit 46 Jahren in der Gastronomie tätig. „Das ist meine Welt“, sagt sie. Schon als fünfjähriges Mädchen wollte sie im Hotel arbeiten – und zwar bei ihrem Großonkel, der damals eine Pension in Friedrichfeld betrieb. Später arbeitete sie für Mowenpick, erstelle Konzepte für das Unternehmen und richtete Betriebe ein. Das Haus Elmer in Marienthal war eine weitere berufliche Station für sie. Danach machte sie sich mit einem Café in Hamminkeln selbstständig. Als der Pachtvertrag auslief und nicht verlängert wurde, musste Antje Lissek sich neu orientieren. Vor zweieinhalb Jahren übernahm sie dann das damals leer stehende Weinlokal an der Duisburger Straße in der Altstadt. Sie taufte es um in L’antje und machte ein Café und Weinbistro aus der früheren Adler-Apotheke von Elmar Sierp. Die denkmalgeschützte Apothekeneinrichtung zeugt noch immer davon, dass hier früher Medikamente über die Theke gereicht wurden. Antje Lissek schaffte es, dem alten Adler wieder Leben einzuhauchen und die gastronomische Vielfalt in der Dinslakener Altstadt zu bereichern. Und dafür will sie sich auch weiterhin mit ihrer ganzen Kraft einsetzen.