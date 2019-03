Umstrittene Gas-Pipeline: Zeelink: Voerde will nicht klagen

Voerde Die Stadt argumentiert mit fehlender Erfolgsaussicht. Das sah man in Hünxe anders.

Gegen den Bau der Erdgasfernleitung regt sich in Hünxe und Voerde Widerstand: Bürger sorgen sich um die Sicherheit der Leitung. Die Politik in Hünxe demonstrierte beim Thema am Ende Geschlossenheit. Die Entscheidung des Gemeinderates fiel einstimmig aus. Wenige Tage nach dem Beschluss kündigte auch die Initiative gegen die Gaspipeline an, Klage einzureichen. Die von Sprecher Rainer Rehbein geäußerte Hoffnung, dass sich dem Signal des Hünxer Gemeinderates noch weitere Kommunen anschließen, erfüllte sich im Fall Voerde nicht.