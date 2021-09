Gästeführungen in Dinslaken : Wo Schlitzohr und Pilzcoach Geschichten erzählen

Eduard Sachtje als Landrat Buggenhagen Foto: Büttner

Dinslaken Im September hat die Stadt Dinslaken wieder einige spannende Streifzüge auf dem Programm. Die Gästeführungen sind lehrreich und unterhaltsam.

Den Beginn macht der Zimmermann auf der Walz – Heinrich Schlitzohr. Der Zimmermann ist ein Mensch, der im Rahmen seiner Walz viel herumgekommen ist. Dabei ist ihm so manche Redensart untergekommen und er hat festgestellt, dass die Verwendung heutzutage nicht unbedingt mit dem Ursprung der Redensart übereinstimmen muss. So berichtet Schlitzohr, dargestellt von Gästeführer Eduard Sachtje, bei einem Rundgang am Mittwoch, 8. September, ab 18 Uhr, wo er die Redewendungen kennengelernt hat und was sie bedeuten. Eine spannende Führung in eine Zimmermannsvergangenheit, in der die Teilnehmenden erfahren, woher beispielsweise die Redensarten „Kurve kratzen“, „schreib’s Dir hinter die Ohren“, „blau machen“ oder „ich werde Dir gleich auf´s Dach steigen“ kommen. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Person.

Pilz-Coach Jutta Becker-Ufermann erklärt am Freitag, 10. September, ab 16 Uhr während eines 90-minütigen Spaziergangs die Bedeutung der Pilzwelt und deren ökologische Bedeutung. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk nicht nur auf der Bestimmung der einzelnen Pilze, sondern wie Pilze umweltschonend gesammelt werden und welche Vielfalt sie in sich bergen. Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahren zahlen 6 Euro. Wetterangepasste Kleidung ist zu empfehlen.

Info Anmeldungen Verbindliche Anmeldungen für alle Rundgänge sind beim Team der Stadtinformation am Rittertor telefonisch unter 02064-66222 oder per E-Mail an stadtinformation@dinslaken.de erforderlich. 3 G Teilnahmevoraussetzung bei allen Führungen ist der Nachweis über eine vollständige Impfung, der Nachweis einer Genesung oder ein negativer Test. Bei einigen Führungen werden auch Innenräume besucht, in denen dann Maskenpflicht herrscht. Weitere Informationen gibt es bei der Anmeldung.

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, nimmt der ehemalige Bergingenieur Silvo Magerl Interessierte ab 15 Uhr mit bei seiner Führung „Arbeiten auffe Zeche“. Die Ende 2005 geschlossene Zeche Lohberg war für die Bergarbeiter nicht nur eine Arbeitsstätte – sie war Lebensmittelpunkt. Bei dem Rundgang schildert Silvo Magerl anschaulich die harte Arbeitswelt unter Tage und hat spannende Geschichten rund um das Bergmannsleben parat. Er selbst hat fast sein gesamtes Arbeitsleben auf der Zeche Lohberg verbracht. So erzählt er über die historische Entwicklung des Bergwerks, schwarze Augenränder, die Plüngelstube, die Kaue, die Grubenwehr, die Anfahrt in die Grube, das Malochen unter Tage und den Zusammenhalt der Kumpel. Denn unter Tage spielte es keine Rolle, woher jemand kam. Die Führung endet um 16.30 Uhr an der Zechenwerkstatt, wo dann die Bergkapelle Niederrhein ein kleines Konzert spielt. Die Teilnahmegebühr beträgt 7,50 Euro pro Person.

Jutta Becker-Ufermann kennt sich nicht nur mit Pilzen aus. Foto: Fritz Schubert

Julius Heinrich von Buggenhagen, ehemaliger Landrat des Kreises Dinslaken, begleitet Interessierte am Mittwoch, 15. September, ab 17.30 Uhr durch das Dinslaken um 1820, als es noch ein kleines Ackerbauernstädtchen war. Mit Zylinder und Gehrock bekleidet, berichtet der Gästeführer Eduard Sachtje, über das Haus Bärenkamp, das Mausoleum und den Friedhof am Neutor. Auch über seine Rolle in der Stadtgeschichte gibt es Interessantes zu erfahren. Über eine Erbschaft gelangte Julius Heinrich von Buggenhagen an das Rittergut Bärenkamp, wurde zum „Geheimen Kriegsrath“ ernannt und kann somit über die bewegte Zeit unter Napoleon und den Preußen berichten. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Person.

Zu einer Kirchenführung in der evangelischen Stadtkirche lädt am Donnerstag, den 16. September, um 17 Uhr der Gästeführer und ehemalige Pfarrer dieser Gemeinde Ronny Schneider ein. Er berichtet von der bewegten Geschichte der evangelischen Stadtkirche und wie sie sich von der Pechmarie zur beliebten Citykirche entwickelt hat. Ein künstlerisches Highlight dieser Tour sind die Kirchenfenster von Werner Persy. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Person.