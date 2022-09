Anmeldungen für die Touren noch möglich : Mit dem Nachtwächter wird Stadtgeschichte lebendig

Eduard Sachtje ist als Nachtwächter in Dinslaken unterwegs. Foto: Martin Büttner/Büttner, Martin (m-b)

Dinslaken Im Oktober stehen wieder verschiedene Gästeführungen durch Dinslaken auf dem Programm. Silvio Magerl führt die Teilnehmer über das Bergwerksgelände. Auch eine Segway-Tour wird angeboten.

Der Dinslakener Nachtwächter Heinrich Denkhaus lädt ab Oktober wieder zu seinen Rundgängen ein. Am Mittwoch, 19. Oktober und 26. Oktober, um 19 Uhr geht Gästeführer Eduard Sachtje als Nachtwächter durch die Altstadt. Stilecht gekleidet in schwarzer Tracht, mit Lampe und Hellebarde nimmt er Interessierte mit auf seine Reise in die Vergangenheit der Stadt. Dabei kann man, verpackt in amüsante Anekdoten, jede Menge über die Dinslakener Stadtgeschichte erfahren. Zu hören gibt es aber auch interessante und ungewöhnliche Details, wie beispielsweise den Grund dafür, warum Herr Denkhaus nachts immer einen Hut trägt. Treffpunkt zur Führung ist an der Stadtinformation am Rittertor. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Person.

Am Sonntag, 23. Oktober, startet um 15 Uhr die Gästeführung „Arbeiten auffe Zeche“. Bergingenieur Silvo Magerl führt über das Bergwerk, auf dem er fast sein gesamtes Arbeitsleben verbracht hat. Er schildert anschaulich die harte Arbeitswelt unter Tage und hat spannende Geschichten rund um das Bergmannsleben parat. Die Ende 2005 geschlossene Zeche Lohberg war für viele Bergleute nicht nur eine Arbeitsstätte, sie war oftmals ihr Lebensmittelpunkt. Bei dem Rundgang erzählt der ehemalige Obersteiger von Erlebnissen aus seinem Arbeitsleben: die historische Entwicklung des Bergwerks, schwarze Augenränder, die Plüngelstube, die Kaue, die Grubenwehr, die Anfahrt in die Grube, das Malochen unter Tage und den Zusammenhalt der Kumpel. Denn unter Tage spielte es keine Rolle, wo jemand herkam. Treffpunkt zur Führung ist am Ledigenheim in Lohberg an der Stollenstraße. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro pro Person. Verbindliche Anmeldungen für die Führungen sind in der Stadtinformation am Rittertor möglich – telefonisch unter 02064 66-222 oder per E-Mail an stadtinformation@dinslaken.de.

Außerdem gibt es im Oktober wieder eine Segway-Tour. Am Freitag, 21. Oktober, startet um 16 Uhr die Flüsse-Tour. Nach einer Einweisung auf dem Parkplatz am Berufskolleg Dinslaken an der Konrad-Adenauer-Straße geht die Fahrt entlang der Emscher zum Hof Emschermündung und über die Rheinauen und durch Eppinghoven zurück zum Ausgangspunkt. Die Teilnahmegebühr beträgt 65 Euro pro Person. Dabei sein kann, wer mindestens 15 Jahre alt ist, zwischen 45 und 118 Kilo wiegt und einen gültigen Mofaführerschein besitzt. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich und wird vom Veranstalter „Segwaytouren Niederrhein GmbH“ entgegengenommen – telefonisch unter 0163 1392007, per E-Mail an info@segwaytouren-kamp-lintfort.de und über das Buchungsportal www.segwaytouren-kamp-lintfort.de. Neben den öffentlichen Touren werden auf Wunsch auch Gruppenführungen angeboten.

(RP)