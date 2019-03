Gefeierte Virtuosin: Eine musikalische Verneigung vor Clara Schumann

Voerde Gabriele Kortas-Zens und Iris Plokarz gestalteten in Voerde einen Abend über Clara Schumann und ihr Verhältnis zu ihrem Ehemann Robert.

Sie war die bedeutendste Konzertpianistin des 19. Jahrhunderts. Wunderkind, international gefeierte Virtuosin mit brillanter Spieltechnik, dann die große Vertreterin des „klassischen Klavierspiels“, die „Hohepriesterin“ der Komponisten von Beethoven bis Brahms am Flügel. Clara Schumann besaß das Talent und die tiefe musikalische Einsicht, nicht sich selbst zu inszenieren, sondern das spezielle der Kompositionen, die sie interpretierte, hervorzuheben. Genau das machte sie zur Starpianistin ihrer Zeit und zur Leiterin der Klavierfakultät am Frankfurter Konservatorium. Heute lebt ihr Wirken in ihren Kompositionen fort.