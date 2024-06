Infos Fußball-EM – hier gibt es Public Viewing

BSV „Bleib-treu“ Emmelsum

Der BSV „Bleib-treu“ Emmelsum, Holthausener Straße 72 in Voerde, bietet für alle Fußballfreunde, die die Spiele der Deutschen Mannschaft in Gemeinschaft sehen wollen, ein Public Viewing in seiner Schützenhalle an. Geplant sind zunächst die drei Vorrundenspiele der Deutschen Mannschaft. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Als erstes Spiel wird am Freitag, 14 Juni, das Spiel gegen Schottland gezeigt.

Der Eintritt zu den drei Vorrundenspielen ist frei.