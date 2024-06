Infos Fußball-EM – hier gibt es Public Viewing

Kneipe „Maaß“

In der Traditionskneipe Maaß am Neutor 1 gibt es eine Runde Freibier beim ersten deutschen Tor der Europameisterschaft, das frühestens (und hoffentlich) am Freitag, 14. Juni fällt. Das Eröffnungsspiel der EM beginnt um 21 Uhr, doch Einlass ist schon um 18 Uhr.

Der Eintritt zur Public Viewing ist frei.