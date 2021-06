Noch im Aufbau : Für Voerde gibt es eine spezielle Jugend-App

Für Voerde gibt es eine Jugend-App (Symbolfoto). Foto: Heinz Schild (hsd)

Voerde In der neuen App werden Einrichtungen und Informationen aufgelistet, die für Jugendliche interessant sind. Dort werden auch spezielle Hilfsangebote genannt.

Das Jugend- und Kulturzentrum Stockumer Schule präsentiert in Zusammenarbeit mit den anderen Jugendeinrichtungen in Voerde eine Jugend-App. In dieser App werden Einrichtungen und Informationen, die für Jugendliche in Voerde interessant sind, aufgelistet, wie Jugendzentren, Sportvereine, Schulsozialarbeiter und Hilfsangebote.So erhalten die Jugendlichen in einer App alle Informationen über Öffnungszeiten, Ansprechpartner und Veranstaltungen der Organisationen und Einrichtungen, die für sie wichtig sind, wie Peter Laumen von der Stockumer Schule informiert.

Interaktivität und die direkte Beteiligung sind in der App integriert. Die Jugendlichen können nicht nur per Chat mit den jeweiligen Ansprechpartnern in den Einrichtungen in Kontakt treten, sie können auch eigene Ideen und Wünsche posten und mit anderen Interessierten diskutieren. Dazu stehen auch Politiker der unterschiedlichen Parteien als Ansprechpartner zur Verfügung. Im November hatte der Jugendhilfeausschuss grünes Licht für das Projekt „Jugend-App für Voerde“ gegeben.

Die von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW geförderte App befindet sich noch im Aufbau und soll im Laufe der Zeit erweitert und ausgebaut werden. Das ist mit einem Team von Jugendlichen geplant, die selber bestimmen sollen, welche Informationen und Dinge in die App gehören. Wer mitmachen möchte, kann sich an Peter Laumen (Telefon 02855 6302 ab 15 Uhr oder per E-Mail [email protected]) wenden. Die Jugend-App ist kostenfrei im App Store bzw. bei Google Play erhältlich.

(RP)