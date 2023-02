Sanierung der Open-Air-Spielstätte Container für die Gastronomie im Dinslakener Burgtheater

Das Burgtheater am Stadtparkt ist eine beliebte Spielstätte. Allerdings ist sie in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Daher wird nun auch an eine neue Lösung für die dortige Gastronomie gedacht. So gibt es seitens der Verwaltung die Überlegung, zwei Gastronomie-Container anzuschaffen, die sich mittels Traversen zu einer Einheit verbinden lassen und zudem noch erweitert werden können. Dadurch würde ein einheitliches Bild des Gastronomie-Bereiches entstehen und die logistische Versorgung der Stände optimiert werden, wie die Verwaltung in ihrer Vorlage für den Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing ausführt. Dessen Mitglieder werden sich in ihrer nächsten Sitzung mit der Thematik befassen. Der von der Verwaltung geschätzte Kostenrahmen für den Ankauf der beiden Container liegt im Bereich von 118.000 bis 130.000 Euro.